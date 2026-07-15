Brasil mantiene su previsión de crecimiento para 2026 pero eleva la de inflación al 5,1 %

El Ministerio de Hacienda mantuvo sus proyecciones del Producto Interior Bruto (PIB) para este año, a pesar de prever una desaceleración en el tercer trimestre.

Sin embargo, estima que la economía brasileña experimentará una "recuperación" en octubre, noviembre y diciembre.

Según recogió la cartera en su último boletín macrofiscal, el impulso anual provendrá principalmente del sector agropecuario, uno de los grandes motores de la economía brasileña, cuya previsión de crecimiento se revisó al alza, pasando del 1,2 % al 1,8 %.

Esta mejora en el campo logró compensar una ligera caída en las expectativas para la industria, que se ajustaron del 2,2 % al 2,1 %.

La proyección para el sector servicios se mantuvo en 2,4 % anual.

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Sin embargo, el Gobierno brasileño aumentó la previsión de la inflación para este año, del 4,5 % a un 5,1 % en la actual revisión.

Ese aumento de los precios tuvo en cuenta los efectos de los precios del petróleo y las materias primas, y una mayor presión en los precios de los alimentos durante el segundo semestre ante la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño más intenso.

El techo de la meta de inflación para este año es del 3 % con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales, por lo que, de cumplirse los pronósticos, el Ejecutivo no cumpliría con el objetivo.

Entre los factores que podrían moderar la inflación, el informe destaca la posibilidad de que los precios del petróleo se estabilicen, así como la desaceleración de la actividad prevista y la posibilidad de que el Banco Central de Brasil mantenga la tasa oficial de interés en cotas elevadas.

Actualmente, los tipos de interés del país están en el 14,25 % anual, luego de tres recortes consecutivos de 0,25 puntos.