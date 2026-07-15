Bruselas prevé dar 20 millones de euros adicionales para ayuda humanitaria a Venezuela

El Ejecutivo comunitario anunció este miércoles que los primeros 10 millones de euros se dedicarán a asistir a las comunidades más afectadas por los seísmos, mientras que los 10 millones restantes -pendientes de aprobación por la Autoridad Presupuestaria- se asignarán al apoyo de operaciones de búsqueda y rescate y equipos médicos.

La comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aseguró que la nueva financiación ayudará a proporcionar alimentos, agua potable, medicamentos y refugio a las familias afectadas.

"Venezuela puede estar al otro lado del océano, pero el pueblo venezolano está muy presente en nuestros corazones. Desde las primeras horas tras los terremotos, la Unión Europea los ha apoyado", trasladó Lahbib en un comunicado.

Esta nueva ayuda financiera se suma a los 5 millones de euros ya aprobados a finales de junio y a los 52 millones de euros remitidos a principios de año "para responder a las consecuencias humanitarias de la crisis socioeconómica" en el país, según la Comisión.

Además, el Ejecutivo comunitario recordó que dos vuelos financiados por la UE ya han transportado cerca de 80 toneladas de suministros esenciales en el marco del Puente Aéreo Humanitario lanzado en junio.

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A esto se suma la movilización de cerca de 750 profesionales y expertos dentro del Mecanismo de Protección Civil de la UE, así como de equipos de rescate, medicamentos, refugios procedentes de 18 países y una plataforma de telecomunicaciones por satélite.

El anuncio coincide con la visita a Venezuela de la comisaria Lahbib, que este jueves estará en Caracas para reunirse con socios financiados por la UE y autoridades locales, y con uno de los equipos médicos europeos desplegados en el terreno.