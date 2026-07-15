Cancillería colombiana exige a EEUU esclarecer asesinato de Johan Durán Guerrero en Maine

"La Cancillería hace un llamado y exige a las autoridades estadounidenses competentes que adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer de manera pronta y exhaustiva las circunstancias de este lamentable hecho", indicó la entidad en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó el hecho y expresó sus condolencias a los familiares del hombre que fue ultimado por los agentes estadounidenses cuando se encontraba dentro de su vehículo acompañado de su hija, una niña de 3 años, en la ciudad de Biddeford (Maine).

La Cancillería informó que desde que ocurrió el hecho, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado colombiano en Boston "mantienen contacto con las autoridades locales y con los familiares del connacional, brindando la asistencia consular que corresponde y realizando el seguimiento permanente a la situación".

Por este caso Petro pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se pronunciara en un "mensaje al pueblo colombiano", al tiempo que condenó el asesinato del hombre de 26 años, al asegurar que lo mataron "por creerlo un ser inferior y sin derechos".

"Lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del Gobierno de los EE.UU.", afirmó el mandatario en un mensaje en la red social X el martes.

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Petro indicó que espera la acción jurídica "más rápida" del servicio exterior colombiano en Estados Unidos para que los asesinos "paguen por su homicidio".