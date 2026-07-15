Candidata de Trump a dirigir agencia sanitaria defiende en el Senado la retirada de la OMS

"Creo que la OMS realiza una labor extraordinaria, pero también coincido con el presidente en que era excesivamente burocrática y que los CDC asumían la mayor parte del trabajo pesado durante el tiempo de actuación de la organización", afirmó Schwartz durante su audiencia de confirmación.

Preguntada por si considera que el país está mejor tras la retirada de la OMS, ella respondió: "estamos protegiendo a los contribuyentes".

A su juicio, la estrategia de salud global impulsada por el mandatario bajo el lema 'Estados Unidos primero' "es mejor que formar parte de la OMS".

El día de su retorno al poder en enero de 2025 Trump firmó una orden ejecutiva con base en la cual emitió un aviso formal para retirarse de la agencia de las Naciones Unidas especializada en salud. La salida se hizo efectiva en enero de este año.

La decisión preocupa por sus implicaciones para la salud global y por las cuotas millonarias que Washington debe a la organización.

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Schwartz, veterana médica militar, fue nominada por el presidente el pasado abril y ahora debe ser confirmada por el Senado en una votación para asumir el cargo y convertirse en la cuarta encargada de la autoridad sanitaria desde el regreso del republicano a la Casa Blanca el año pasado.

La doctora trabajó durante 24 años en el Cuerpo de Oficiales Comisionados del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y, además de completar medicina en la Universidad de Brown, se licencio en derecho en la Universidad de Maryland.

Los CDC llevaban meses sin un director confirmado por el Senado después de que la anterior directora, Susan Monarez, fuera destituida en agosto de 2025, por no compartir la misma línea de acción en la política de vacunación del secretario de Salud, Robert Kennedy.

Tras la destitución de Monarez, Jay Bhattacharya ha ocupado el cargo de manera interina.

Su comparecencia coincide ahora con el reciente brote de casos del parásito Cyclospora, que causa diarrea "explosiva", que han subido a cerca de 5.000 en el país según recuentos de los medios locales.

Los CDC también han notificado una grave ola de sarampión, con unos 2200 casos confirmados en 2026.