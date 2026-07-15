Candidato de Trump a fiscal general defiende la gestión del caso Epstein ante el Senado

Ante las críticas de senadores demócratas sobre la censura de algunos documentos, Blanche reconoció que si bien hubo problemas en la publicación de miles de pruebas contra el fallecido delincuente sexual, estos fueron abordados y corregidos.

"Se realizaron grandes esfuerzos en aplicar las censuras adecuadas, se cometieron errores y, por tanto, aproximadamente el 1 % de las censuras tuvieron que corregirse después de que publicáramos los archivos de Epstein", indicó el que fuera abogado personal de Trump.

El fiscal general interino insistió ante el Comité Judicial del Senado que "eso no justifica los errores" pero sí demuestra que se intentó subsanarlos.

Subrayó que "no hay investigaciones cerradas" y que, aunque no existen de momento pruebas nuevas, revisarán la nueva información que surja.

"Si nos enteramos hoy, la semana que viene o el mes que viene de que existe un individuo al que podamos investigar, imputar y procesar a raíz de los archivos de Epstein, tengan por seguro que lo haremos", prometió Blanche, quien agregó que "jamás" dejarán de escuchar a las víctimas.

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También insistió en que los papeles del caso Epstein fueron publicados gracias al compromiso de la Administración Trump con la transparencia.

La polémica sobre el caso del financiero y examigo de Trump, estalló después de que el Departamento de Justicia informara hace un año que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.

Aunque en un principio se mostró furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, el mandatario rectificó y firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso.

Primero como fiscal general adjunto y luego como titular interino tras la salida de Pam Bondi en abril, Blanche ha estado involucrado en la gestión del caso y la publicación de estos papeles, en los que el mandatario aparece mencionado más de mil veces.

También fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.

Blanche también fue interrogado sobre el polémico fondo multimillonario para compensar a sus aliados de Trump que fueron investigados durante el Gobierno de su predecesor, Joe Biden.

"El fondo para investigar el uso partidista de las instituciones ha muerto. No va a seguir adelante", aseguró el fiscal general interino.

Tras la sesión de este miércoles, el Comité Judicial del Senado deliberará si recomendar su candidatura para un voto en el pleno.