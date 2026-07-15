Capturan en Ecuador a sujeto por supuesto comercio de material de abuso sexual infantil

El operativo 'Fénix 368' se desarrolló en la zona Valle del Amanecer, en la provincia andina de Imbabura, en el norte de Ecuador, detalló en un comunicado.

La operación se ejecutó tras diligencias de investigación e intercambio de información con HSI, lo que facilitó el allanamiento de un inmueble donde se localizó al sujeto Mario A.M., quien estaría comercializando material de abuso de menores que involucraba a dos menores de su entorno familiar, señaló.

Durante la intervención se incautaron dispositivos electrónicos vinculados a los hechos, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.