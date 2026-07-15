Cascos azules españoles desactivan un dron explosivo en el Líbano

La rápida actuación de ingenieros y especialistas de desactivación permitió asegurar la zona y eliminar el riesgo para el personal de la misión de Naciones Unidas y la población local, informó este miércoles el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

La presencia de restos explosivos del conflicto bélico continúa suponiendo un riesgo para la seguridad del sur del Líbano, por lo que su pronta detección, señalización y posterior intervención especializada es "esencial" para preservar la libertad de movimientos y reducir los riesgo.

Una vez identificada la posible amenaza, el equipo español procedió al reconocimiento técnico de los restos del dron, balizó la zona para impedir el acceso y garantizar la seguridad y lo desactivó sin más incidencias.

Por ahora, Israel sigue ocupando parte del sur del Líbano como resultado de su última campaña militar contra el grupo chií Hizbulá, que comenzó a atacar territorio israelí el 2 de marzo como represalia por bombardear Irán.

España forma parte de Finul desde septiembre de 2006 y actualmente el contingente está integrado por alrededor de 650 militares, que se ubican principalmente en la base Miguel de Cervantes, en Maryayún, sede del Cuartel General del Sector Este, liderado por los españoles.

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El Consejo de Seguridad de la ONU decidió aquel año el destacamento de tropas internacionales de paz en el Líbano.

Los cascos azules trabajan para garantizar la paz en un escenario complejo marcado por la inestabilidad, pese al acuerdo de paz entre Israel y el Líbano.