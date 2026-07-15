Claves entre Merz y Macron antes de consejo de ministros franco-alemán en la era post-FCAS

Las diferencias entre el grupo industrial europeo Airbus, participado por los Estados alemán, francés y español, y la firma francesa Dassault tumbaron el de un avión conjunto de combate de sexta generación con el que se quería dotar a Europa, aunque las densas relaciones francoalemanas van más allá de esa iniciativa fracasada y contienen ideas de cooperación prometedoras.

Merz recibirá a Macron en el lujoso hotel que alberga el castillo de Bensberg, población situada a las afueras de Colonia y a 40 kilómetros de Brühl, en la periferia de la metrópolis cultural dell oeste alemán.

El viernes será, para ambos líderes, el segundo consejo de ministros germano-francés que protagonizarán juntos, tras el celebrado el año pasado en la ciudad portuaria francesa de Tolon.

Precisamente en esa cita, ambos países acordaron una "agenda económica" conjunta de la que cabe esperar "nuevos proyectos", indicó el lunes el Gobierno alemán sobre las relaciones de las dos mayores economías de la Unión Europea (UE), cuyos lazos comerciales ascienden a 186.408 millones de euros anuales.

En Brühl se espera, en particular, que las cuestiones relativas a la seguridad y defensa capten gran parte de la atención de Merz, Macron y sus ministros.

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Hay, de hecho, un consejo de los responsables de ambos Ejecutivos para seguridad y defensa.

"El fracaso del FCAS fue un punto de ruptura, aunque el FCAS no fracasó enteramente, hay aspectos del proyecto como la 'nube de combate' que está muy desarrollada y vale la pena mantener", dijo a EFE Max Becker, experto en defensa del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores (DGAP, por sus siglas alemanas).

Otras iniciativas de la industria de defensa en las que están implicadas Alemania y Francia, como el proyecto de tanque del futuro europeo o MGCS, siglas inglesas para "sistema principal de combate terrestre", o el dron europeo Eurodrone, son asuntos que se espera aborden los líderes de ambos Ejecutivos en Brühl.

Según Becker, son otras iniciativas, con posibilidad de ofrecer "resultados tangibles", las que interesarán más a Merz y Macron en vista de la proximidad de las próximas elecciones presidenciales francesas, que tendrán lugar en abril de 2027 y en las que la aspirante de la extrema derecha, Marine Le Pen, parte como favorita según los sondeos de intención de voto.

Iniciativas como las orientadas a mejorar las capacidades de ataque de precisión a larga distancia, la seguridad espacial, la producción a gran escala de drones baratos o la cooperación en materia de disuasión nuclear podrían tener más peso en Brühl, según Becker.

"Ahí debería centrarse la reunión porque, al fin y al cabo, el MGCS es un proyecto de gran envergadura. Y si un presidente francés nacionalista quiere poner fin a este proyecto, encontrará la manera de hacerlo", por lo que, "por ahora, lo mejor es apostar por proyectos más modestos y que se puedan llevar a cabo en poco tiempo".

Para observadores como Elias Ricken, experto en la relación germano-francesa del DGAP, actualmente hay "inseguridades" en París y Berlín debido a la proximidad de las elecciones francesas y las opciones de Le Pen de ser presidenta.

También en Alemania muestra debilidades políticas el propio Merz, pues es el canciller más impopular desde 1990.

Pero los consejos de ministros franco-alemanes existen "para momentos en los que hay que tomar decisiones y actualmente Europa está ante un desafío en materia de seguridad y defensa, por lo que el consejo de ministros de Brühl existe para que Francia y Alemania encuentren puntos de encuentro", explicó Ricken a EFE.

Este experto alude al desafío que representa para Europa la Rusia de Vladimir Putin, país al que Merz acusó el miércoles de preparar "nuevas agresiones" que van "mucho más allá de Ucrania".