COC Global denuncia irregularidades en antigua gestión de la aerolínea argentina Flybondi

Al incorporarse en junio de 2025 como inversor principal de Flybondi, COC Global inició un proceso de 'due diligence' (auditoría) que finaliza el 31 de julio próximo.

Según afirmó COC Global en un comunicado, ese proceso "derivó además en una investigación interna que reveló una serie de irregularidades que resultaron en un serio perjuicio para las finanzas de la compañía aérea".

Por ese motivo, COC Global dispuso la remoción del exdirector ejecutivo y vicepresidente de Flybondi, Mauricio Sana, y de parte del equipo directivo de la compañía.

Según el comunicado de COC Global, los abogados de la empresa trabajan para la presentación ante la Justicia argentina de las "pruebas existentes para iniciar acciones legales contra los responsables de esas maniobras".

El fondo dijo que desde su incorporación como accionista principal en Flybondi en junio de 2025 lleva invertidos 70 millones de dólares para el sostenimiento de la empresa aérea, "que se encontraba en ese momento en una situación terminal y a tres días de la quiebra".

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"Sin embargo, ese aporte significativo de fondos se vio frustrado por la estrategia operativa plagada de irregularidades con ribetes fraudulentos diseñada por algunos integrantes del management que fueron removidos de sus cargos en junio pasado", señaló.

En otro comunicado, pero esta vez de Flybondi, difundido también este miércoles, la aerolínea dijo que en la auditoría se descubrieron "divergencias sustanciales en la información ofrecida por el management de la compañía y la verdadera situación de la misma".

Afirmó que "el plan de negocios presentado por algunos integrantes del management anterior" estuvo "sustentado en esa información falsa, y se cimentó sobre una estrategia plagada de irregularidades de tinte fraudulento que afectó a los accionistas y tuvo consecuencias sobre los trabajadores y los pasajeros".

El fondo COC Global señaló en su comunicado que esta situación llevó a una suspensión temporal de las operaciones, que fueron reiniciadas este martes con dos aeronaves, mientras se programa la recuperación del resto de la flota.

"COC reafirma su vocación de recuperar el normal funcionamiento de la compañía como una herramienta central en la estrategia de desarrollo de un grupo líder del mercado logístico regional", afir,a el comunicado.

El fondo estadounidense dijo que busca desarrollar una empresa de logística regional a partir de la sinergia entre Flybondi, Oca, Flecha Log y el resto de las empresas del grupo que ofrecen servicios de transporte aéreo y terrestre.

Fundada en 2016 y con operaciones desde 2018, Flybondi opera en el mercado doméstico de Argentina y en el regional, conectando con Brasil, Paraguay y Perú.

En la empresa también participa como accionista minoritario el fondo Cartesian Capital Group.