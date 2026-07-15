Cuba recibe primera carga de un donativo de 48 toneladas de leche en polvo de Brasil

La primera carga arribó la víspera al aeropuerto internacional Antonio Maceo en la provincia oriental de Santiago de Cuba, “en un contexto signado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense a la isla, y de la limitación de entrada de combustibles impuesto por el Gobierno norteamericano”, puntualizó el diario oficial Granma.

Señaló asimismo que el director de la Empresa Láctea Santiago, Eduardo Griñán, agradeció el donativo de Brasil, que dijo, “se añade a otras muchas expresiones de su incondicional solidaridad”.

Brasil comenzó este lunes el envío de las 48 toneladas de leche en polvo a Cuba. La acción, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, complementa el envío de medicamentos y de 170.000 toneladas de arroz, 150 toneladas de frijol negro y 500 toneladas de leche en polvo, anunciado el pasado 19 de marzo y canalizado a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Según la Presidencia, el Gobierno brasileño evalúa nuevas donaciones de alimentos y medicamentos en los próximos meses.

Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, marcada con un profundo desabastecimiento de bienes básicos, apagones constantes, inflación desatada, dolarización parcial y un derrumbe de los servicios básicos.

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La presión de Estados Unidos en el último medio año ha agravado aún más la situación, especialmente con el bloqueo petrolero impuesto desde el pasado enero, a lo que se añadió en mayo una Orden Ejecutiva por parte de la Administración del presidente Donald Trump que afecta a empresas y particulares que tengan relaciones económicas con el Estado cubano o sus compañías.

En este contexto, Naciones Unidas confirmó EFE el pasado junio que la organización tiene cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba que no puede distribuir o que está repartiendo con grandes dificultades y lentitud por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla.

Actualmente el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene unas 11.000 toneladas de alimentos atascadas en puertos cubanos y otras 8.000 distribuidas por el país y con serias dificultades para ser distribuidas.