Detienen a un séptimo sospechoso por los incendios de Fontainebleau, al sureste de París

Según fuentes policiales, el sospechoso fue arrestado hacia las 20:50 horas (18:50 GMT) en un estacionamiento cerrado al público, después de atravesar la cinta de seguridad que restringía el acceso a la zona. En su vehículo, los agentes hallaron varios periódicos arrugados y un encendedor, por lo que fue puesto bajo custodia por presunto intento de incendio provocado.

Con esta detención, ya son siete las personas arrestadas en el marco de la investigación del incendio con varios focos que comenzó el pasado domingo por la tarde y que ha arrasado con unas 2.000 hectáreas de uno de los considerados santuarios naturales de Francia.

Cinco permanecían bajo custodia este miércoles, entre ellas un bombero voluntario que reconoció haber prendido fuego a unas ramas utilizando un encendedor y gasolina en la localidad de Arbonne-la-Forêt. Otro joven admitió haber originado accidentalmente un foco al arrojar una colilla encendida en el sector de la Faisanderie, cerca de Fontainebleau. Ambos carecían de antecedentes penales.

Las autoridades también analizan otras posibles causas del incendio principal, incluido un eventual vínculo con trabajos realizados cerca de la autopista A6, que conecta París con Lyon y que permanece cerrada al tráfico, sin descartar ninguna hipótesis, ya sea accidental o intencional.

Aunque los dos grandes focos fueron declarados bajo control la tarde del martes, las llamas aún no se consideran completamente extinguidas. El prefecto del departamento del Sena y el Marne, Piere Ory, advirtió que las tareas de extinción podrían prolongarse durante varios días e incluso semanas debido al riesgo de reactivación, como está siendo el caso hoy.

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Durante la mañana del miércoles se detectaron tres focos moderados en el sector de Grand Parquet, área donde el lunes se registró el segundo incendio, que consumió unas 450 hectáreas. El primer foco, iniciado el domingo junto a la autopista A6, arrasó alrededor de 1.600 hectáreas.

Más de 800 bomberos continúan desplegados sobre el terreno con el apoyo de tres aviones Canadair, un avión Dash, dos helicópteros cisterna y un helicóptero de coordinación de las operaciones, que se han visto favorecidas por la mejora de las condiciones meteorológicas, con temperaturas más bajas y vientos menos intensos.

Los especialistas alertan de que el terreno de turba presente en algunas zonas del bosque favorece la aparición de los llamados 'incendios zombis', focos subterráneos que pueden mantenerse activos durante días o incluso semanas y reaparecer a decenas de metros del punto de origen, lo que obliga a mantener un amplio dispositivo de vigilancia.

En paralelo, Francia enfrenta una situación de sequía considerada excepcional por el Gobierno. Las autoridades mantienen restricciones al uso del agua y un reforzamiento de la vigilancia en prácticamente todo el territorio ante el elevado riesgo de incendios forestales.