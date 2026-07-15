Dos policías resultan heridos de gravedad durante un operativo en el sur de Chile

Según la Fiscalía, los agentes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) fueron atacados cuando se disponían a detener en la región de Los Ríos, a 800 kilómetros al sur de Santiago, a Carlos Cancino Tapi.

Un agente fue herido en la cara y se encuentra en riesgo vital, mientras que el otro fue herido en el abdomen.

"El violento ataque a Carabineros en Valdivia es absolutamente inaceptable y los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia", escribió el presidente de Chile, José Antonio Kast, en su perfil de la red social X.

También fue herido el detenido, quien era buscado desde 2021.

El ministro de Seguridad chileno, Martín Arrau, en tanto, suspendió una gira al norte del país para viajar al lugar de los hechos, y defendió a los uniformados.

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"No vamos a permitir que vestir un uniforme con honor signifique convertirse en blanco de delincuentes cobardes y miserables. Quien dispara contra un Carabinero no sólo ataca a una persona: ataca directamente al Estado de Chile y a todos los chilenos", dijo en su perfil de X.

El asesinato de Naín, de 24 años, ocurrió en octubre de 2020, durante una emboscada realizada por encapuchados armados en la carretera Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna Padre Las Casas.

Su muerte ocurrió en el marco de un conflicto que existe desde hace décadas en La Araucanía y otras zonas del sur entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

Por el caso Naín, ya hay otras dos personas detenidas, una de los cuales tiene una condena de 32 años de cárcel.