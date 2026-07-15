Ecuador impulsa la conservación de bosques con incentivos por 1,5 millones de dólares

La cartera de Estado señaló que los incentivos económicos se destinarán a promover la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el desarrollo de actividades productivas sostenibles o bioemprendimientos que contribuyan al desarrollo local y al bienestar de las familias.

La iniciativa beneficiará a 183.156 personas de comunidades vinculadas al manejo sostenible de estos territorios, según indicó el ministerio en un comunicado.

Además, afirmó que el Proyecto Conservación de Bosques ya ha contribuido a preservar más de 1,8 millones de hectáreas de ecosistemas nativos mediante aproximadamente 2.500 convenios de conservación suscritos en 23 de las 24 provincias del país.

La subsecretaria de Patrimonio Natural, Andrea Naranjo, afirmó que el proyecto ya ha reflejado "resultados concretos en materia de conservación" y destacó que el trabajo conjunto con las comunidades permite proteger el ambiente y generar bienestar para las familias.