EE.UU. califica de "productivas y positivas" las negociaciones de Israel y Líbano en Roma

"Las conversaciones concluyeron tras dos días de debates productivos y positivos", declaró a la prensa un alto cargo del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

Se trata de la sexta ronda de contactos entre el Gobierno israelí y el libanés —países vecinos sin relaciones diplomáticas— para poner fin al conflicto iniciado tras el estallido de la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero.

Los encuentros en Roma, que siguen a las cinco rondas anteriores celebradas en Washington, sirvieron para afinar los detalles de las denominadas "zonas piloto" en el sur del Líbano, de las que se retirarán las fuerzas israelíes y cuyo control será asumido por el Ejército libanés sin presencia del grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Teherán.

Estas zonas se implementarán "en los próximos días", según la diplomacia estadounidense.

Próximamente, se celebrarán "conversaciones técnicas más amplias" con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral de paz entre Israel y el Líbano, agregó el funcionario del Departamento de Estado.

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La retirada israelí de determinadas zonas del sur del Líbano se acordó el pasado 26 de junio en el marco del acuerdo firmado en Washington por representantes israelíes y libaneses.

La reunión en la capital italiana coincidió con declaraciones del presidente libanés, Joseph Aoun, quien afirmó este miércoles que Estados Unidos "ha empezado a escuchar" a las autoridades de su país y que la situación del Líbano se encuentra ahora "sobre la mesa del presidente estadounidense", Donald Trump.

Según las autoridades libanesas, está previsto que se celebren nuevos encuentros en la capital italiana y en otros lugares para supervisar el cumplimiento de los compromisos pactados.