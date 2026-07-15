EE.UU. "deshabilita" nuevo buque petrolero que se dirigía a Irán tras violar bloqueo naval

Según el Comando, el buque comercial M/T Belma fue detectado mientras transitaba por aguas internacionales con destino a la isla de Kharg, uno de los principales centros petroleros de Irán.

Un avión estadounidense disparó misiles Hellfire contra la chimenea de la embarcación, lo que dejó al buque fuera de operación y obligó a detener su ruta hacia territorio iraní.

De acuerdo con imágenes difundidas por medios estadounidenses, uno de los buques norteamericanos lanzó misiles contra la embarcación cuando ésta traspasó el bloqueo.

Las oleadas de Estados Unidos forman parte de una ofensiva agresiva, retomada desde el pasado fin de semana, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua con Teherán.

Irán acusó a Estados Unidos de haber "hecho añicos" el memorando de entendimiento para terminar la guerra tras el restablecimiento del bloqueo naval, además de informar de la muerte de más de 30 civiles por los ataques estadounidenses de los últimos días.

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Por su parte, Trump afirmó esta semana que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contacto durante el día.