El 28% de los hijos de migrantes en España van a la universidad frente al 43% de españoles

El informe de esta entidad del ministerio de inclusión y migraciones, presentado este miércoles, plantea que la situación de los padres no debe limitar el derecho a la educación y a la promoción social de sus hijos.

Por ello, recomienda intensificar el aprendizaje del idioma y la participación de los hijos migrantes en el primer ciclo de educación infantil.

El FISI considera que la escuela "se configura no solo como un espacio de aprendizaje académico sino también como un ámbito clave para la construcción de la convivencia intercultural y la igualdad de oportunidades, de todo el alumnado con especial atención a aquellos de origen migrante".

La población migrante se enfrenta a obstáculos para ejercer derechos como el acceso a la sanidad, el empadronamiento, la denuncia segura, la homologación de títulos y el acceso a la educación.

El informe manifiesta que en los últimos años se han extendido bulos que transmiten una visión de abuso de los servicios públicos y de las asociaciones que atienden a los migrantes, cuando en realidad muchas de estas personas tienen dificultades para acceder a derechos que tienen reconocidos.

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Además, señala que el acceso a la vivienda continúa siendo una traba fundamental para la integración social de los inmigrantes.

Asimismo destaca que el 54,8 por ciento de la mujeres inmigrantes están en riesgo de pobreza o exclusión social ya que se concentran en las ocupaciones peor remuneradas.

En España residen 49,6 millones de personas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con un incremento cada año que se debe al aumento de habitantes nacidos en el extranjero, procedentes sobre todo de Colombia, Marruecos y Venezuela, mientras que los nacidos en España disminuyen progresivamente.