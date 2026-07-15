El Congreso de Perú aprueba histórico crédito suplementario de 2.800 millones de dólares

La decisión fue tomada, con 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, durante la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que asumió las tareas legislativas tras el cierre de las reuniones plenarias ante el próximo cambio de las autoridades nacionales.

El Parlamento unicameral peruano cerrará a fines de este mes tras 34 años, para dar paso a las cámaras de senadores y diputados que han sido elegidas para el período 2026-2031.

En ese sentido, el Parlamento señaló que el dictamen con el crédito suplementario aprobado incorporó "diversas medidas consensuadas técnica y financieramente" con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La propuesta comprende, en total, recursos por 9.596 millones de soles (2.814 millones de dólares) "para la urgente atención de las necesidades de la población", acotó.

En el proyecto se comprende un crédito suplementario por más de 4.160 millones de soles provenientes de la recaudación tributaria y la emisión interna de bonos y se autoriza a los gobiernos regionales y locales a incluir en sus presupuestos otros 5.435 millones de soles proveniente del canon, sobrecanon y regalías.

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Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, sostuvo que las modificaciones e incorporaciones "optimizan la asignación de recursos públicos sin generar mayor presión sobre el tesoro público".

Sostuvo que el dictamen garantiza y asegura la continuidad del fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, amplía los plazos para el incremento de las remuneraciones de docentes y autoriza la financiación de nuevos proyectos de inversión con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación.

También comprende medidas para fortalecer la seguridad ciudadana y asegurar la financiación de intervenciones ante las situaciones de emergencia causadas por el fenómeno climático de El Niño.

Soto dijo que, además, se garantiza que los organismos electorales cuenten con los recursos necesarios para organizar los comicios regionales y municipales de octubre próximo, así como el cumplimiento de derechos laborales del régimen estatal con Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Aunque el MEF fue el que solicitó el crédito suplementario, la medida fue criticada por reconocidos economistas nacionales como David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, quien señaló que "la farra (juerga) fiscal tiene nombres y apellidos".

"El MEF abandonó su responsabilidad de defender la disciplina fiscal y el Congreso hizo el resto. Así se baja el telón de un nefasto quinquenio marcado por el populismo y la irresponsabilidad fiscal", enfatizó en la red social X.

El también economista Jorge González Izquierda señaló en el Canal N de televisión que esta medida "está priorizando el corto plazo" y consideró que "es probable que esto empeore un poco la situación fiscal" del país, al comprometer gastos para los siguientes años.