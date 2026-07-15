El líder indígena brasileño Raoni recibe el alta tras un mes hospitalizado

El cacique, de 94 años, ingresó el 14 de junio en un hospital de la ciudad de Sinop, en el estado de Mato Grosso, con un cuadro de alteraciones de la función renal y una infección grave.

Cinco días después fue trasladado para continuar su tratamiento en un hospital en el centro de São Paulo, donde fue tratado por una obstrucción intestinal y una neumonía aspirativa.

Durante su hospitalización también pasó por dos procedimientos para contener hemorragias estomacales.

El reconocido defensor de la Amazonía presentó una mejoría progresiva de su estado de salud en los días previos a su salida, con una recuperación de la función renal, alimentación por vía oral y estabilidad clínica.

Además de esta hospitalización, el cacique estuvo cuatro días ingresado a comienzos de mayo por una hernia diafragmática crónica y, a finales de ese mes, permaneció otros cinco días internado por problemas respiratorios y gastrointestinales.

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Raoni, una de las voces más respetadas de los pueblos indígenas de Brasil en el mundo, ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años, incluyendo una inflamación cardíaca causada por la Covid-19 en 2020, que lo mantuvo internado por dos semanas.

Nacido en el poblado de Kapot, en Mato Grosso, Raoni no vio a un hombre blanco hasta que tuvo alrededor de 20 años.

El cacique ha abanderado desde la década de 1970 la lucha por la defensa de los recursos naturales de la Amazonía y su labor ha sido reconocida por diferentes autoridades internacionales, principalmente europeas, y por la propia ONU.

El líder kayapó se dio a conocer por su oposición a la carretera Transamazónica durante la dictadura militar (1964-1985) y ganó proyección mundial en 1989 al acompañar al músico británico Sting en una gira internacional.