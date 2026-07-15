El Parlamento de Nicaragua autoriza préstamo de 31,5 millones de dólares con el Fondo OPEP

El decreto legislativo del contrato de préstamo fue enviado por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y aprobado de forma expedita y unánime por el Legislativo, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.

El pasado 30 de abril, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes a la embajadora de Nicaragua en Austria, Sabra Amari Murillo Centeno, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, suscribiera con el Fondo OPEP ese acuerdo de préstamo por 31,5 millones de dólares.

Los recursos serán utilizados para financiar la rehabilitación de 96,15 kilómetros de la carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro, una región en el norte de Nicaragua que conecta con zonas de producción agrícola industrial y con los principales centros de distribución y consumo del país.

El proyecto tiene un coste total de 35 millones de dólares, de los cuales 3,5 millones serán de contrapartida nacional.

En diciembre pasado, Ortega y Murillo autorizaron suscribir un préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por 25 millones de dólares para financiar la construcción de una carretera que conectará con Managua, que también fue avalado por el Parlamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP) es una institución multilateral de financiamiento para el desarrollo creada en 1976 por los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).