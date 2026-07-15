El partido de Francia contra España fue la semifinal más vista de la historia en EE.UU.

Esto representa un aumento del 76 % en audiencia con respecto a la Copa del Mundo anterior, según información que Fox Sports hizo pública a través de X este miércoles.
La cadena añadió que el pico de audiencia se registró entre las 16:45 hora local y las 17:00 ET (21:45 a 22:00 GMT) con un promedio de 15,56 millones de espectadores.
España, que no había llegado a una fase final de un Mundial desde 2010, se impuso ante Francia por 2-0, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.
A falta de conocer las cifras de la otra semifinal, disputada este miércoles entre Inglaterra y Argentina, el torneo ha batido récords de audiencia en Estados Unidos, tanto para Fox como para Telemundo.
El encuentro de octavos de final entre EE.UU. y Bélgica se convirtió en la retransmisión de fútbol más vista de la historia del país, promediando 33 millones de espectadores en Fox.
Mientras que el partido del 5 de julio entre México e Inglaterra, transmitido por Telemundo, fue la emisión televisiva en español más vista de todos los tiempos en el país norteamericano, con 23,2 millones de espectadores, de acuerdo con NBCUniversal.