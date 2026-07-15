El partido de Macron denuncia al de Le Pen por "plagiar" su marca política 'Renacimiento'

"Nuestra identidad 'Renaissance', que designa a nuestro movimiento político desde 2019, no puede ser usurpada con el único fin de crear confusión en la mente de los electores", denuncia el partido dirigido por el ex primer ministro francés Gabriel Attal, quien también es candidato a los comicios presidenciales.

La demanda por "parasitismo" e "infracción de marca" fue admitida a trámite y la audiencia tendrá lugar el próximo 27 de julio en le Tribunal de París.

"Esta apropiación indebida no es baladí: busca manifiestamente explotar la notoriedad de nuestro movimiento al adueñarse de un elemento esencial de su identidad, a saber, su nombre", añadió la formación centrista.