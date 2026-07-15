El petróleo de Texas sube un 0,33 % tras los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 0,26 dólares con respecto al cierre anterior.

El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles de que llevó a cabo una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes que "mermaron aún más la capacidad" de Irán para atacar el estrecho de Ormuz.

A esto se suma que el martes las Fuerzas Armadas estadounidenses restablecieron el bloqueo a los buques que transitan hacia y desde Irán por el estrecho y lanzaron una nueva ola de bombardeos.

Estos ataques tienen lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el acuerdo marco de alto el fuego firmado el 17 de junio con la República Islámica, al acusar a Teherán de mantener los ataques contra embarcaciones en Ormuz.

Saul Kavonic, analista sénior de energía de la firma Mst Marquee, dijo a CNBC que "las hostilidades (entre ambos países) y el bloqueo reimpuesto han vuelto a situar el conflicto en una trayectoria de escalada".

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"El petróleo podría volver a alcanzar los 100 dólares si la intensidad actual de las hostilidades persiste durante unas semanas, o incluso subir aún más si la infraestructura petrolera de la región se convierte en objetivo", apuntó al portal.

Por su parte, el analista Tom Essaye opina en su informe Sevens Report que los operadores "se han adaptado notablemente a los riesgos derivados de la actualidad desde que estalló la guerra a finales de febrero".

El experto apunta que, salvo algunas excepciones, "el precio del crudo ha comenzado a evolucionar de forma inversa a las cifras de tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz".