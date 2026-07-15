El primer ministro de Etiopía abre un diálogo nacional para llevar "paz y alivio" al país

"Este histórico foro representa a 130 millones de ciudadanos y a cientos de millones de generaciones futuras, y busca lograr resultados que traigan una paz duradera a todos los etíopes", declaró Abiy en su discurso de apertura del diálogo nacional en el Centro Internacional de Convenciones de Adís Abeba, la capital.

Una "solución compartida comienza por escuchar a los demás", añadió el jefe del Gobierno ante un foro que "reunirá a cuatro mil participantes bajo un mismo techo en las próximas semanas", provenientes de diferentes partes del país y de la diáspora.

"Al resolver nuestras diferencias mediante el diálogo y la reconciliación dentro de nuestro país, protejamos a Etiopía de la injerencia externa. Hago un llamado a todos los participantes para lograr un resultado histórico; uno que beneficie a Etiopía, sirva de ejemplo para África y traiga paz y alivio genuinos a todos los etíopes", subrayó el primer ministro.

Para el profesor Mesfin Araya, comisionado jefe de la Comisión de Diálogo Nacional de Etiopía, se espera que la conferencia marque "el rumbo de la trayectoria política y social" del segundo país más poblado de África.

El proceso de diálogo nacional se estableció a finales de 2021, si bien el mandato de la Comisión de Diálogo Nacional de Etiopía se ha extendido en dos ocasiones desde entonces.

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El pasado junio y tras un largo proceso de consultas en todo el territorio etíope, la Comisión anunció ocho temas para las conversaciones, como la corrupción y buena gobernanza, estructura y sistema de gobierno, construcción de la nación, paz y resolución de conflictos, derechos humanos o asuntos religiosos.

Sin embargo, sectores críticos de la oposición y la sociedad civil lamentan la falta de resultados tangibles, de legitimidad, de transparencia y de independencia del foro.

Así, el diálogo no incluye a importantes actores armados de los conflictos que sacuden el país, como el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), el Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés) o la milicia Fano, de la región de Amhara, ya que o no han sido invitados o han rechazado participar.

La región de Tigré, devastada por la guerra civil de 2020-2022, no forma parte del diálogo y sus líderes boicotean el foro, argumentando que no aborda los problemas fundamentales del pueblo tigrino.

Además, los once miembros de la Comisión de Diálogo Nacional fueron nombrados por el Parlamento, dominado por el gobernante Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy, lo que ha suscitado críticas y desconfianza de la oposición y grupos de la sociedad civil.

En este contexto, expertos y críticos se muestran escépticos con la posibilidad de que el diálogo nacional resuelva los conflictos y agravios étnicos que han marcado la historia de Etiopía y que todavía causan violencia.