El Tesoro presenta el diseño de la moneda conmemorativa con el rostro de Trump

La moneda de oro muestra en una de sus caras un retrato frontal de Trump, con expresión seria e incluye la inscripción "Libertad", el lema nacional "En Dios confiamos" y los años 1776-2026.

En el reverso aparece el águila estadounidense con las alas desplegadas y la inscripción "250", rodeada de estrellas, junto a las leyendas "Estados Unidos de América" y "Un dólar".

"La Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzará a acuñar esta nueva moneda de oro de un dólar para honrar el legado perdurable de la libertad como símbolo permanente del patriotismo", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en redes sociales.

Según Bessent, la moneda con la imagen de Trump "celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos".

El lanzamiento de esta moneda se suma a otros intentos de la Administración republicana por convertir la figura de Trump en uno de los símbolos nacionales del país.

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La legislación estadounidense prohíbe que las monedas lleven el rostro de personas vivas, pero el Tesoro sostiene que se permiten "diseños emblemáticos" con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

Trump ha centrado buena parte de estas conmemoraciones en su propia figura, con mítines de carácter electoral y la organización incluso de una pelea de artes marciales mixtas en la Casa Blanca que hizo coincidir con su 80 cumpleaños.

El Gobierno y seguidores del mandatario impulsan además iniciativas para rebautizar instituciones e incluso aeropuertos con su nombre.