Emir de Catar recibe a líderes mundiales en último día de condolencias por muerte de padre

Así lo anunció el Amiri Diwan, el máximo órgano de gobierno de Catar, que difundió fotografías de los encuentros del emir catarí con varios líderes de Oriente Medio, Europa, Asia, África y de América y sus delegaciones acompañantes, que presentaron sus condolencias tras el fallecimiento el domingo del exemir a los 74 años.

Entre los presentes este miércoles en el Palacio de Lusail de Doha figuraron el príncipe Eduardo de Edimburgo; el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu; el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier; o el viceprimer ministro de Cuba, Eduardo Martínez Díaz.

También acudieron a Doha el presidente de Georgia, Mikheil Kavelashvili; el presidente palestino, Mahmud Abás; el rey de Jordania, Abdalá II, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan; así como el jefe de Estado de Senegal, Bassirou Diomaye Faye.

Esta jornada de condolencias también estaba marcada por la visita a Catar del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, según informó la agencia de noticias iraní IRNA, en medio de la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos y los ataques de represalia de Teherán contra los aliados árabes de Washington en el golfo Pérsico.

Sin embargo, el Amiri Diwan no ha informado hasta el momento de la llegada del ministro iraní, que ya expresó sus condolencias públicamente en su cuenta de X el pasado domingo.

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Hamad bin Khalifa Al Thani gobernó Catar desde 1995, cuando derrocó a su padre en un golpe de Estado incruento, hasta que abdicó voluntariamente en 2013 en favor de su hijo Tamim, el actual jefe de Estado.

Las autoridades cataríes anunciaron el domingo, tras enterrar al exemir, un luto general de cuatro días en todo el país "por la gran pérdida nacional", una medida que también anunciaron otros países de la zona como, Kuwait, Baréin, Jordania y Sudán.

El exemir es considerado el 'padre' de la modernización de Catar, uno de los principales exportadores mundiales de gas, además de arquitecto de la diplomacia catarí que ha convertido al pequeño país del Golfo en mediador clave en varios conflictos de Oriente Medio y de países africanos.