Emiten alerta de salud por la calidad del aire en Nueva York debido a incendios en Canadá

El aviso estará vigente hasta esta media noche, y a lo largo del día se espera que llegue un humo denso a la ciudad y a otras regiones de la costa este.

El NWS prevé que los niveles de calidad del aire exterior superen un valor de 100 en el Índice de Calidad del Aire (AQI).

Según el Departamento de Salud de la ciudad, un nivel 100 en este indicador conlleva una preocupación "moderada" sobre la salud de los ciudadanos, pero, aún así, recomienda que estos limiten actividades "intensas" y "prolongadas" en el exterior.

Además, personas de riesgo como niños, adultos mayores o que sufren afecciones respiratorias "deben evitar actividades al aire libre innecesarias".

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó en su perfil de X que múltiples puntos en toda la ciudad ofrecen mascarillas de manera gratuita, entre ellos la Biblioteca Pública de la ciudad en Bryant Park, en pleno centro de Manhattan.

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También está en vigor una alerta por las altas temperaturas y es probable que haya una niebla generalizada y dispersa en todo el estado, con chubascos y tormentas eléctricas, a finales de la tarde y por la noche, según el NWS.

El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York Alister F. Martin apuntó que, debido al calor extremo y la posible presencia de humo por los incendios forestales, "el lugar más seguro es un espacio interior fresco y con aire acondicionado".

Actualmente, hay más de 830 incendios forestales en Canadá, además de más de una docena en el norte de Minesota (EE.UU.), concentrados en el oeste de Ontario, Alberta, British Columbia y los Territorios del Noroeste.