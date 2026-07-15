Entregan los cuerpos de cinco de los trece fallecidos en el incendio de Almería

Según ha informado el CID -integrado por una Oficina Forense y por agentes especializados del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil-, los restos mortales que ya han sido entregados corresponden a una mujer de nacionalidad francesa, un matrimonio de origen británico, un hombre belga y una mujer británica de 93 años que falleció en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras sufrir heridas en el siniestro.

Las ocho víctimas restantes continúan en el Instituto de Medicina Legal de Almería, con la previsión de que sus restos puedan ser entregados a sus allegados en los próximos días.

Tras el aval de todas las identificaciones por parte de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), las familias notificadas deben contactar con una funeraria para que realice los trámites necesarios ante el Registro Civil de Vera y obtener así la licencia de enterramiento.

La comunicación oficial del fallecimiento a los familiares ha sido ejecutada durante estos días por agentes de la Guardia Civil, acompañados en todo momento por equipos de psicólogos del cuerpo.

El balance definitivo de víctimas mortales confirmadas está compuesto por ocho mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. Por nacionalidades, se contabiliza un ciudadano español y doce extranjeros: siete procedentes del Reino Unido, tres de Bélgica, uno de Francia y otro de Estados Unidos.

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La compatibilidad genética entre familiares y fallecidos ha sido el único método primario empleado para la identificación, un proceso que se ha logrado culminar mediante las muestras biológicas aportadas por los allegados y la colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

Todos estos datos e informes han sido reunidos y supervisados por el CID, un órgano técnico activado el pasado viernes a las 9:30 horas, en cumplimiento del protocolo nacional para sucesos con múltiples víctimas.