Excarcelan a un exgerente de la estatal venezolana PDVSA, informa la ONG Foro Penal

Torres se desempeñaba como gerente de PDVSA en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) y fue detenido por participar en un supuesto "sabotaje a la industria petrolera", dijo a EFE Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.

Según detalló la ONG, Torres fue detenido, junto a otros directivos, y acusado de asociación para delinquir, daños a la industria petrolera con siniestro, tráfico ilícito de material estratégico y otros delitos.

Varias ONG y partidos políticos consideraban al exgerente un preso político debido a que, entre otras razones, permaneció casi nueve años detenido sin haber sido juzgado.

Foro Penal citó el testimonio escrito de Torres, quien asegura que "permaneció en aislamiento en espacios muy pequeños, en ocasiones a oscuras por días, en ocasiones con luz encendida por días" y en un "cuarto pequeño sin ventilación, en ocasiones con mucho calor o con mucho frío".

Torres permanecía recluido en el Centro de Formación para el Hombre Nuevo El Libertador, conocido como Fénix, en el estado Carabobo (norte) y fue excarcelado con medidas cautelares como la "prohibición de salida del país y orden de estar atento a los llamados del tribunal", según detalló Himiob.

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De acuerdo con Foro Penal, en Venezuela hay 372 presos políticos, de los cuales 347 son hombres y 25 mujeres. El Gobierno de Venezuela niega que haya personas detenidas por esos motivos y asegura que están en prisión porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos opositores.