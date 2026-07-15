Francia identifica cerca de un millar de casos prioritarios de abusos sexuales a menores

Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, Darmanin informó de que la revisión ordenada a todas las fiscalías del país ha permitido reexaminar 69.626 expedientes, correspondientes a 85.047 denuncias, después de que salieran a la luz más de 15.000 casos que permanecían en los servicios de investigación y que no figuraban en el recuento inicial.

Explicó que el 38,5 % de los procedimientos corresponde a asuntos criminales y el 61,5 % a delitos. Además, en el 83,5 % de los casos el presunto autor ha sido identificado y el 91,4 % de los investigados carecía de antecedentes penales.

Darmanin subrayó asimismo que el 36 % de las víctimas sigue siendo menor de edad, mientras que el resto alcanzó la mayoría de edad antes de denunciar los hechos, muchos de ellos décadas después de producirse. Aun así, reiteró su intención de promover, junto con el Ministerio de Sanidad, la imprescriptibilidad de los crímenes sexuales cometidos contra menores.

El ministro precisó que la antigüedad media de los procedimientos en manos de las fiscalías es de 14,2 meses, un plazo que, reconoció, debe reducirse para acelerar la apertura de investigaciones judiciales.

En un comunicado difundido posteriormente, el Ministerio de Justicia precisó que la identificación de 970 expedientes prioritarios, equivale al 1,14 % del total de los revisados, al considerar que reúnen tres criterios: autor identificado, antecedentes judiciales y víctima aún menor de edad.

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La operación, iniciada tras el denominado caso Lyhanna, del nombre de la niña asesinada por un presunto violador de menores reincidente, también ha tenido efectos inmediatos en la actividad judicial. Desde el 8 de junio se han abierto 1.350 investigaciones judiciales, lo que supone un incremento del 309 % en este tipo de procedimientos, y 675 personas han sido encarceladas, un 173 % más que antes del inicio de la revisión, según el Ministerio.

Darmanin anunció que mantendrá reuniones individuales con los 36 fiscales generales hasta finales de julio para analizar los resultados en cada jurisdicción, detectar dificultades y definir nuevas prioridades con el objetivo de acelerar la tramitación de los casos y reforzar la protección de los menores víctimas de violencia sexual.

La muerte de Lyhanna, cuyo cadáver fue hallado en un molino abandonado en una localidad de las afueras de Toulouse (suroeste) donde había trabajado años atrás el sospechoso y padre de una amiga de la niña, causó una enorme conmoción e indignación en Francia por el tratamiento policial y judicial del abuso de menores, juzgado por la opinión pública como insuficiente.

Y es que el principal sospechoso, de 41 años, estaba implicado en varios casos de violencia sexual a menores, pero nunca había sido detenido ni citado a declarar.