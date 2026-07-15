George Lucas, Jodie Foster y Sigourney Weaver condecorados con la Legión de Honor

El productor de cine estadounidense Chris Meledandri también fue condecorado con la misma distinción, mientras que el cineasta Claude Lelouch (uno de los referentes del cine francés) lo fue con la de comendador de l l Orden Nacional del Mérito.

Lucas (creador de la saga 'Star Wars'), Foster ('El silencio de los corderos'), Weaver ('Alien') y Meledandri (fundador del estudio "Illumination", que produce la serie de 'Los Minions') fueron distinguidos con el rango de Caballero o Dama, el de menor rango en la jerarquía de la Legión de Honor.

La Legión de Honor más alta distinción francesa, creada en 1802 por Napoleón Bonaparte, se concede sobre todo a ciudadanos franceses, aunque, excepcionalmente también se otorga a extranjeros con relación con Francia o que hayan realizado contribuciones significativas a la ciencia, la cultura, la política o la ayuda humanitaria.

En coincidencia con la Fiesta Nacional francesa del 14 de julio, Macron distinguió, entre otros, a la actriz israelí-estadounidense Natalie Portman, a la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y a Paloma Picasso, creadora de moda e hija del pintor español, Pablo Picasso.