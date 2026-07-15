Gobernadora mexicana niega haber "traicionado a la patria" en supuestos contactos con EEUU

"Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país o la integridad de nuestras instituciones", afirmó la política durante una conferencia de prensa.

Hace dos días se filtró un controvertido audio en el que supuestamente se escucha a la gobernadora expresar su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses, en medio de las tensiones con Washington y el debate sobre el injerencismo del país vecino en México.

"Estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad", se escucha decir a una voz atribuida a la mandataria estatal en la grabación divulgada por el periodista Héctor de Mauleón.

Tras esta polémica, Ávila -del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- afirmó que como gobernadora no tiene "acceso a información de seguridad nacional", al tiempo que subrayó que lo que se escucha en el audio ocurrió en el contexto de una "situación personal relacionada con mi visa", en referencia a la decisión de EE.UU. de retirarle en 2025 su documentación para acceder a ese país por motivos no aclarados.

"Nada de lo expresado implicó subordinación, entrega de información reservada o afectación alguna a los intereses de nuestro país. Mi lealtad a México y al pueblo de Baja California está por encima de cualquier circunstancia", insistió.

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Por ello, denunció que la filtración de varios audios buscó "construir una narrativa engañosa y de descrédito a la opinión pública" que, a su juicio, está impulsada por la oposición a su gobierno.

Desde la oposición, el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) le reclamó que pidiera licencia y se apartara temporalmente del cargo mientras se investigan estos hechos.

La polémica surge en medio de las tensiones generadas por las investigaciones y restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos en los últimos meses a diversos actores políticos mexicanos, como el retiro de visados a gobernadores estatales.