Hasta 21 años de cárcel para tres hombres inmigrantes por violar a una mujer en Inglaterra

Abdulla Ahmadi, de 26 años y originario de Irán, y Ibrahim Alshafe, de 25 y procedente de Egipto, fueron condenados cada uno a 21 años de prisión. Karin Al-Danasurt, de 20 años y también egipcio, fue declarado culpable de un delito secundario de violación por grabar la agresión, y condenado a 18 años y seis meses de cárcel.

Al dictar sentencia en el tribunal de Hove, la jueza Christine Henson afirmó que los tres "participaron en un ataque completamente depredador y despiadado".

"El impacto sobre la víctima fue y sigue siendo devastador. Ha tenido un efecto profundo e irreversible, que ha cambiado su vida. La trataron con desprecio y cada uno desempeñó un papel para degradarla", afirmó.

La jueza señaló que "la actitud arrogante y de sentirse con derecho a todo que mostraron aquella noche se mantuvo durante el juicio".

Durante el proceso se supo que los tres trabaron amistad cuando residían en un hotel habilitado para acoger a solicitantes de asilo en Lower Beeding, en el condado inglés de West Sussex.

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Ahmadi y Alshafe habían coincidido previamente al cruzar juntos el canal de la Mancha en una pequeña embarcación procedente de Francia el 19 de junio de 2025, y Alshafe después compartió habitación con Al-Danasurt, que había llegado al Reino Unido el 11 de octubre de 2024.

Los tres deberán cumplir dos tercios de sus condenas antes de poder optar a la libertad condicional y, cuando sean excarcelados, pasarán seis años bajo vigilancia. El Gobierno ha indicado no obstante que podrían ser deportados.