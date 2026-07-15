Indra firma acuerdo con Ucrania para apoyar la futura gestión del tráfico aéreo

Según un comunicado del grupo empresarial español especializado en defensa y tecnologías digitales y aeroespaciales, el documento firmado busca “establecer un marco de cooperación estratégica” para apoyar “la recuperación, modernización, reactivación progresiva y digitalización de los sistemas de gestión del tráfico aéreo” en Ucrania cuando éste se reactive.

Indra también abre la puerta con el acuerdo a implicarse en la mejora de la resiliencia a largo plazo de las tecnologías de gestión aérea del país, por cuyo espacio aéreo no vuelan aviones civiles desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022.

El acuerdo fue firmado hoy en Kiev por el jefe de gabinete del Grupo Indra, Juan Ramón Hernández, y por el director internacional de tráfico aéreo de la compañía, Raúl Martín, en presencia del vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que empezó este miércoles junto con representantes de unas cincuenta empresas españolas una visita de dos días a Ucrania para impulsar las inversiones en el país.

El documento sellado contempla que ambas partes trabajen en la renovación de los sistemas de control del tráfico aéreo, de comunicaciones, navegación y vigilancia del país, que consiste entre otras cosas de radares.

Con el acuerdo, Indra también abre la puerta a ayudar a Ucrania a adecuarse a los “estándares y requisitos de interoperabilidad europeos” para la gestión del tráfico aéreo y a integrarse de esta forma en el largo plazo en la red de aviación europea, dice el comunicado de la empresa española.

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En el marco de esta cooperación, Indra hará asimismo un estudio marco financiado con un crédito del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) del Ministerio de Economía que “servirá como hoja de ruta estratégica para la futura recuperación y modernización de la infraestructura de navegación aérea de Ucrania”.