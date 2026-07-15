Mundo
15 de julio de 2026 a la - 01:12

Irán advierte que Ormuz seguirá cerrado hasta que EEUU cese sus “actos de agresión”

Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada de EE.UU. desplegados en Medio Oriente, tras anunciar que reimpusieron este martes el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz. EFE
Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada de EE.UU. desplegados en Medio Oriente, tras anunciar que reimpusieron este martes el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz. EFECentcom

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este miércoles que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los “actos de agresión” de Estados Unidos, que lanzó nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo a sus puertos.

Por ABC Color

“Las operaciones de represalia de los combatientes continuarán, y el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión”, indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní Irib.

El enemigo (...) también debe esperar el cierre de otras vías de exportación de petróleo y gas que sirven a los intereses de Estados Unidos y sus aliados”, continuó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC).

Las exportaciones de petróleo y gas de la región serán accesibles para todos o para nadie”, añadió.

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Estados Unidos lanzó el martes por la noche nuevos bombardeos contra Irán y reimpuso su bloqueo a los puertos de la república islámica, que ha respondido con ataques hacia objetivos vinculados con Washington en los países del Golfo.