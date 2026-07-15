Israel afirma que Colombia trasladará su Embajada a Jerusalén y reanudará relaciones

"Colombia abrirá su embajada en Jerusalén, la capital de Israel. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria en este importante paso", informó Sa'ar en X tras una reunión en Washington con el designado canciller colombiano, Omar Bula Escobar, quien no se ha pronunciado.

Según el jefe de la diplomacia israelí, ambos países nombrarán "de inmediato" a sus respectivos embajadores, retirados en junio de 2024, y acordaron además eliminar de forma recíproca el requisito de visado para sus ciudadanos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rompió las relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de ese año en rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Colombia fue una de las grandes amigas de Israel, y esa amistad volverá a ser, más fuerte que nunca", escribió Sa'ar, quien afirmó que ambos gobiernos trabajarán para fortalecer la alianza bilateral.

El encuentro tuvo lugar durante la visita que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, Bula y otros ministros designados realizan esta semana a Washington para presentar las prioridades del próximo Gobierno de De la Espriella y fortalecer las relaciones con Estados Unidos y otros aliados.

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Bula aseguró el martes que la nueva Administración pretende reconstruir la relación que Colombia mantenía con "Estados Unidos e Israel, así como con países afines".

A comienzos de este mes, De la Espriella habló por teléfono con el presidente israelí, Isaac Herzog, con quien acordó avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Durante la campaña presidencial, De la Espriella ya había anticipado que, de llegar al poder, restablecería esos lazos e incluso trasladaría la embajada colombiana a Jerusalén, siguiendo la decisión adoptada por el presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato.