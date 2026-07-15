Kallas destaca a Etiopía como un "socio valioso" y uno de los más influyentes de África

"Abordamos los desafíos de seguridad más acuciantes de la región, incluyendo la devastadora guerra en Sudán, la amenaza terrorista de Al Shabab en Somalia y los ataques de Irán contra sus vecinos. También hablamos sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus repercusiones fuera de Europa", dijo Kallas en su cuenta de X.

La jefa de la diplomacia europea, quien también se reunió con el ministro Asuntos Exteriores etíope, Gedion Hessebon, agregó que "fortalecer los lazos entre la UE y Etiopía redunda en nuestro interés común".

"Nuestra relación es fructífera. Y estamos comprometidos con una mayor cooperación, más oportunidades de negocio y más inversiones", añadió Kallas.

Por su parte, el primer ministro etíope destacó en sus redes sociales que las conversaciones se centraron en "áreas prioritarias clave de interés mutuo" con atención en fortalecer las relaciones UE-África.

"También abordamos cuestiones regionales relevantes y exploramos vías estratégicas para impulsar y ampliar la cooperación económica", indicó Abiy.

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La gira africana de Kallas continuará el jueves en Yibuti, donde se espera que visite las bases de las operaciones navales de la UE, Aspides y Atalanta, que brindan protección a buques mercantes en el mar Rojo y contra la piratería en el océano Índico, respectivamente.

Además, la visita tiene por objetivo firmar un acuerdo entre la UE y Yibuti para establecer un marco legal para la operación Aspides, ya que la misión se lanzó en 2024 sin un tratado de estatuto de fuerzas debido a la urgencia geopolítica de entonces por la amenaza de las milicias hutíes de Yemen.

Tras la ceremonia de la firma, la alta representante dará un discurso junto a los ministros yibutíes de Asuntos Exteriores, Abdoulkader Houssein Omar, y de Defensa, Hassan Omar Mohamed Bourhan, para luego cerrar la jornada con un encuentro con el primer ministro del país, Abdoulkader Kamil Mohamed.

Este lunes, Kallas afirmó que la operación Aspides "está funcionando y tiene mandato".