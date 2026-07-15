Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta electa de Perú

El acto fue encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, en el Gran Teatro Nacional de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, con la presencia del mandatario interino de Perú, José María Balcázar, otras autoridades locales y numerosos seguidores de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que celebraron en los exteriores del lugar.

Durante la sesión solemne, que cerrará todo el proceso de las elecciones que se celebraron el pasado 12 de abril con una segunda vuelta presidencial el 7 de junio, también se entregaron las credenciales al primer y segundo vicepresidente de Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres, respectivamente.

La fórmula presidencial del partido Fuerza Popular fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta presidencial, que disputó con el partido Juntos por el Perú, del candidato izquierdista Roberto Sánchez.

Tras la lectura del acta de proclamación de resultados de la elección, el presidente del JNE declaró que este proceso deja también un hecho de "profundo significado histórico".

"Por primera vez, la voluntad soberana del pueblo peruano ha conferido la Presidencia de la República a una mujer, elegida democráticamente por el voto ciudadano", afirmó Burneo, lo que desató la algarabía de los invitados simpatizantes de Fujimori, que dieron vivas para la mandataria electa.

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Burneo agregó que corresponde al JNE reconocer oficialmente la decisión del pueblo, manifestada en el voto, y que el mandato conferido por el pueblo sea respetado en su integridad.

En el mismo sentido, la máxima autoridad electoral de Perú destacó la contribución de la justicia electoral a favor de "la transición pacífica y democrática" y "fortalecer la paz social" en la nación.

Nuevamente, los partidarios y seguidores de Fujimori lanzaron vivas y gritos de "sí, se pudo" cuando Burneo entregó a Fujimori y a sus vicepresidentes las credenciales que los reconocen como autoridades electas del Ejecutivo peruano.

En una declaración previa a la ceremonia, Burneo dijo que la entrega de las credenciales "no es un acto simplemente protocolar, (sino que) marca la institucionalidad, luego de procesos electorales marcados por retos difíciles y complejos, los hemos logrado superar, y garantizar un proceso electoral difícil".

Al comentar los problemas que retrasaron la primera jornada de las elecciones generales, Burneo dijo haber "recogido las lecciones" y fortalecido sus líneas de acción, lo cual quedó demostrado en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

En tal sentido, el titular del JNE agregó que la resolución de las complejidades surgidas en los comicios serán de gran utilidad en la organización de las elecciones municipales y regionales del próximo 4 de octubre, en las que participarán unos 100.000 candidatos en más de 10.000 listas de postulantes para alcaldes, concejales, gobernadores y otras autoridades locales.