La Bolsa de México pierde 0,17 %, en sesión mixta en el mundo y baja a 66.399,71 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE el subdirector de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Jesús Anacarsis López.

Añadió que en los mercados de Estados Unidos se observaron ganancias luego de los resultados positivos de la compañía de maquinaria ASML, lo que generó optimismo en el sector de la inteligencia artificial.

En México, apuntó el experto, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0,17 %, para caer en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del mercado mexicano, señaló el especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Femsa (-4,03 %), Alsea (-2,76 %), Banregio (-2,34 %), Coca-Cola Femsa (-1,63 %) y La Comer (-1,58 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, detalló que pese a movimiento positivo de este martes, el rendimiento del mercado mexicano en julio es del -0,85 % y en lo que va del año registra un +3,25 %.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,28 % frente al dólar, al cotizar en 17,38 unidades por billete verde, frente a los 17,43 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 171,7 millones de títulos por un importe de 19.687 millones de pesos (unos 1.132,7 millones de dólares).

De las 719 empresas que cotizaron en la sesión, 298 cerraron con sus precios al alza, 391 registraron pérdidas y 30 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa transportista Traxión (TRAXION A), con el 3,76 %; de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 3,67 %, y del banco del Bajío (BBAJIO O), con el 2,64 %.

En contraste, los de mayor variación a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5,14 %; de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UBD), con el -4,03 %, y de la productora de cárnicos y derivados Grupo Bafar (BAFAR B), con el -2,97 %.