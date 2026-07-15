La Bolsa de París cierra con un tímido avance del 0,19 %

París, 15 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este miércoles con un leve repunte del 0,19 %, en una jornada marcada por precios a la producción en Estados Unidos mejores a los esperados y por los buenos resultados del grupo suizo Richemont, que contagiaron al sector del lujo francés.