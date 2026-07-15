Mundo
15 de julio de 2026 a la - 13:05

La Bolsa de París cierra con un tímido avance del 0,19 %

Imagen sin descripción

París, 15 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este miércoles con un leve repunte del 0,19 %, en una jornada marcada por precios a la producción en Estados Unidos mejores a los esperados y por los buenos resultados del grupo suizo Richemont, que contagiaron al sector del lujo francés.

Por EFE

La plaza francesa terminó la sesión en 8.382,43 puntos, con 27 valores en verde y 13, en rojo.

Los datos de los precios a la producción en Estados Unidos (-0,3 % mensual), unidos a la contracción de la inflación difundida el martes, llevaron a los inversores a alejar casi por completo la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés este mes.

El buen dato de Richemont, cuyos ingresos aumentaron el 20 % en el segundo trimestre de 2026, contagió a buena parte del sector del lujo francés del CAC-40.

Kering aumentó el 3,64 %; LVMH, el 2,66 %; y Hermès, el 2,37 %. Solo L'Óreal terminó con una leve caída (-0,05 %).

Frenaron el avance del CAC-40 firmas como la de semiconductores STMicroelectronics (-4,04 %) y la de gases industriales y de uso médico Air Liquide (-1,89 %).