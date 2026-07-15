La bolsa española pierde el 0,42 % y el nivel de 19.300 puntos pese al alza de Wall Street

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, bajó 81,1 puntos, equivalentes a ese 0,42 %, hasta 19.275,5, aunque en el año acumula una subida del 11,37 %.
La bolsa española redujo sus pérdidas al final de la sesión por el incremento de las ganancias de Wall Street, a pesar de la caída de la banca y de las energéticas.
El barril de petróleo brent bajaba el 1,14 %, hasta 83,76 dólares.
De los grandes valores, destacan las caídas de Repsol, un 2,05 % (segunda mayor del IBEX), y de BBVA, que cedió un 1,06 % (tercera compañía más bajista de ese índice), en tanto que Telefónica perdió el 0,83 %, Ibedrola el 0,42 % y Banco Santander el 0,13 %. Solo subió Inditex, el 0,67 % (cuarta en la lista de ganancias del IBEX).