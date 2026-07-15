La CPI confirma que tiene potestad para juzgar al 'ángel de la muerte' de una cárcel libia

La decisión, adoptada por unanimidad por la Sala de Cuestiones Preliminares I, despeja uno de los principales obstáculos procesales planteados por la defensa de El Hishri antes de que los jueces decidan si existen pruebas suficientes para enviarlo a juicio por 17 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Los presuntos crímenes atribuidos a El Hishri siguen estando cubiertos por la resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, que remitió en 2011 la situación de Libia a la CPI tras la caída de Muamar al Gadafi y el estallido del conflicto.

En mayo, la CPI celebró la audiencia de confirmación de cargos, en la que la Fiscalía describió a El Hishri como un "torturador infame", conocido entre los detenidos de Mitiga como 'el ángel de la muerte", y sostuvo que dirigía una política sistemática de violencia contra miles de civiles.

Los fiscales aseguraron que existen "motivos sustanciales" para creer que El Hishri, antiguo dirigente de la milicia Fuerza Especial de Disuasión (SDF/RADA), fue responsable de un sistema organizado de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos, violencia sexual, esclavitud y persecución contra hombres, mujeres y menores retenidos entre 2014 y 2020.

Según la acusación, miles de personas -entre ellas libios, refugiados y migrantes africanos- fueron encarceladas sin base legal en Mitiga, donde sufrían hacinamiento extremo, hambre, enfermedades y torturas continuas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía sostiene además que El Hishri supervisaba personalmente parte de las operaciones del centro, decidía la asignación de celdas y la continuidad de las detenciones e incluso ignoraba órdenes de liberación emitidas por las autoridades judiciales libias.

El Hishri, de 47 años, fue detenido en Alemania en julio del año pasado por una orden de arresto emitida por la CPI y trasladado a La Haya en diciembre.

Es el primer sospechoso que comparece ante la Corte por crímenes presuntamente cometidos en Libia desde que el Consejo de Seguridad le remitió la situación hace quince años.

Tras resolver la cuestión de la jurisdicción, los jueces siguen deliberando sobre la confirmación de los 17 cargos presentados por la Fiscalía. Si consideran que existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones, El Hishri será enviado a juicio.