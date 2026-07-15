La IA desenrolla y lee por primera vez un papiro carbonizado de Herculano

El documento recuperado es un Tratado de Ética de la escuela estoica del siglo II a.C, un hallazgo que revoluciona la historia cultural de la antigua Roma al demostrar que la aristocracia de la época atesoraba textos de corrientes ideológicas opuestas para utilizarlos en sus debates políticos y filosóficos.

La comunidad científica llevaba siglos intentando abrir físicamente estos rollos, hallados en el año 1750 en la ciudad costera romana sepultada por el Vesubio en el 79 d.C. junto a Pompeya.

Sin embargo, el calor de la erupción convirtió a los manuscritos en bloques compactos de carbón vegetal tan frágiles que el más mínimo contacto humano los reduce a cenizas.

Ahora, un equipo internacional de científicos e historiadores ha anunciado "el primer papiro de Herculano desenrollado digitalmente y leído en su totalidad, de principio a fin"... sin tocar el frágil original.

"Estamos ante un cambio absoluto de paradigma. Dejamos atrás los daños al patrimonio; ahora trabajamos exclusivamente con datos digitales y el material antiguo permanece protegido", explicó en una entrevista con EFE Federica Nicolardi, profesora titular de Papirología de la Universidad de Nápoles Federico II y coordinadora del equipo de paleógrafos que ha identificado la escritura.

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El proceso técnico se divide en tres fases:

Primero, los bloques de carbón se trasladaron al Laboratorio de Radiación Sincrotrón de Grenoble (Francia), un acelerador de partículas que genera un haz de rayos X miles de veces más potente que el de un hospital, capaz de registrar las capas de papiro compactadas con un grosor inferior al de un cabello humano.

Luego, un software traduce esas miles de imágenes tomadas en secciones circulares y las aplana informáticamente en una larga tira de papel digital de un metro y medio de longitud.

Finalmente, los científicos entrenaron un modelo de IA para detectar el relieve y la textura de la tinta antigua -invisible para los rayos X convencionales al ser de carbón- que mostraba las letras griegas en la pantalla.

Los rollos proceden de la Villa de los Papiros, una gran mansión frente al golfo de Nápoles que perteneció a los Pisones, una de las familias más ricas de la época y parientes políticos de Julio César.

En la zona explorada, los arqueólogos habían extraído cientos de textos de Filodemo de Gádara, filósofo de la escuela del epicureísmo, una corriente que promovía la búsqueda del placer y el control del dolor y que además era la única que aceptaba a mujeres y esclavos.

Pero el rollo descifrado (PHerc. 1667) es un texto del estoicismo, la filosofía opuesta que priorizaba el deber moral y la razón.

"Encontrar estoicismo en el templo del epicureísmo es una pieza única", detalló a EFE el profesor Giovanni Indelli, presidente del Centro Internacional para el Estudio de los Papiros de Herculano (CISPE).

A su parecer, este hallazgo demuestra cómo circulaban las ideas entre las élites de la República romana. "Compraban y estudian las doctrinas de sus adversarios para poder combatirlos y refutarlos", sostiene.

Este avance responde al Desafío Vesubio lanzado en 2023, un concurso impulsado por el inversor de Silicon Valley Nat Friedman, quien financió la publicación abierta en internet de los escaneos tridimensionales de rayos X de los papiros, obtenidos previamente por la Universidad de Kentucky (EE.UU), y ofreció un premio de 1,8 millones de dólares para optimizar los algoritmos.

Esta alianza provocó un choque cultural entre los ingenieros estadounidense y los filólogos europeos.

"El lema de Silicon Valley es 'muévete rápido y rompe cosas'. Eso en el mundo de las humanidades es impensable, aquí nos movemos despacio intentando no romper nada", bromeó Nicolardi.

No obstante, la profesora defendió que la colaboración ha sido un éxito de "ciencia global abierta" y que el sector tecnológico ha aprendido a respetar que la edición crítica, la traducción y la interpretación histórica de un manuscrito antiguo complejo requiere paciencia.

Para consolidar este avance, la organización ha anunciado nuevos premios de cara a la segunda mitad de 2026 y para 2027 dirigidos al equipo o experto que sea capaz de desenrollar virtualmente y traducir de forma íntegra un rollo completo de la colección de forma automatizada. EFE