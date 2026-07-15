La mayor zona libre de América, en Panamá, se expande y moderniza con inversión millonaria

Situada en la costa del Caribe de Panamá, la ZLC cuenta con más de 2.600 usuarios o empresas inscritas, y en el 2025 registró un movimiento comercial de más de 25.000 millones de dólares, casi 2.000 millones de dólares más que el año anterior, con la expectativa de que este siga ese crecimiento, declaró Napolitano a los periodistas.

La ZLC fue creada por ley en 1948 como una institución autónoma del Estado panameño y cuenta actualmente con 1.064,5 hectáreas de extensión. Ofrece servicios como importación, exportación, almacenaje, venta, comercialización, distribución, embalaje, envasado, etiquetado, clasificación y exhibición, entre otras, según la información oficial.

En el marco de una reunión con la directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), la gerente general de la ZLC explicó que el proyecto de expansión será de 280 hectáreas y que se espera que la primera fase, de 36 hectáreas, sea licitada antes de noviembre próximo.

La idea es que a través de este proyecto se puedan aprovechar los cambios legales aprobados en el 2023 que habilitan a la ZLC para desarrollar nuevas actividades como el "'nearshoring' (o relocalización industrial y empresarial), data center, energía, telecomunicación y manufactura ligera", comentó Napolitano.

"Nosotros con el nuevo proyecto (de expansión) estamos queriendo" dar otros "75 años o más" de vida a "la Zona Libre de Colón, pero cambiando también todos esos aspectos que antes se venían dando", agregó.

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"A la Zona Libre de Colón tiene que quitársele ya ese nombre que le decían como un centro de contrabando. No lo es. Nosotros estamos controlando todo", sostuvo Napolitano al ser cuestionadas sobre las denuncias al respecto de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, en inglés).

La Tracit presentó el pasado 8 de julio en la CCIAP un informe que señalaba que "la vulnerabilidad central" de Panamá en cuanto a la lucha contra el comercio ilícito era la Zona Libre Colón, que "si bien funciona como un importante motor del comercio legítimo, también se utiliza ampliamente para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la distribución de bienes ilícitos".

"En administraciones pasadas o años pasados en la Zona Libre de Colón había mucho tema de hurto, mucho tema de plagio de mercancía, mucho tema de contrabando de cigarrillos", una etapa que ha quedado atrás con la gestión iniciada en julio de 2024 por Napolitano en alianza estratégica con la Autoridad Nacional de Aduanas, según dijo la propia gerente general.

Aseguró que "si una empresa o un usuario comete algún delito, se investiga y se pasa a las manos correspondientes para que sean investigados de manera correcta".

"Nosotros como Zona Libre de Colón no estamos patrocinando que vengan a hacer cosas indebidas. Todo lo contrario", añadió.

Napolitano citó que en el 2025 se registraron 264 nuevas empresas en la Zona Libre de Colón, algo que solo puede interpretarse como un signo de "confianza" en la institución.