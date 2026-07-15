La OCDE insta al Reino Unido a mejorar la productividad para afianzar el crecimiento

El organismo dijo en un informe que la economía británica se recuperó tras la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, gracias a la demanda interna y la moderación de la inflación, pero la actividad continúa "debilitada" ante la incertidumbre global y el repunte de la energía por el conflicto en Oriente Medio.

La OCDE, formada por 38 países miembros, considera que la agenda de crecimiento del Gobierno laborista, centrada en la inversión, la reforma del sistema de planificación urbanística y la promoción del empleo, está "alineada" con sus recomendaciones, pero advierte que el éxito dependerá de mantener el impulso reformista y políticas fiscales sólidas.

Precisamente, el Reino Unido está en un proceso de cambio de gobierno, y de momento se desconoce cuáles serán las prioridades de Andy Burnham, que esta semana sustituirá a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y el próximo lunes se convertirá en el nuevo primer ministro.

El informe de la OCDE identifica la baja productividad como uno de los principales obstáculos para el crecimiento en el Reino Unido desde mediados de la década pasada, junto con la menor inversión empresarial, la falta de personal cualificado en ciertos sectores y las diferencias económicas entre regiones.

También señala que la elevada deuda pública, el coste de los intereses sobre los bonos soberanos y el aumento del gasto en Sanidad y servicios sociales limitan el margen de maniobra del Ejecutivo.

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Por ello, el organismo considera "esencial" mantener la disciplina presupuestaria y orientar el gasto hacia inversiones que impulsen la productividad.

Para reforzar la seguridad energética, aconseja acelerar la inversión en redes eléctricas y mejorar la capacidad del sistema para responder a una mayor electrificación de la economía.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, destacó tras la publicación del estudio que la OCDE "reconoce la recuperación de la estabilidad económica" en el Reino Unido.

Reeves, quien seguramente dejará cargo con el nuevo Gobierno de Burnham, apuntó que el Reino Unido será "la economía del G7 que más crecerá en Europa este año y el próximo" y defendió que su plan económico permitirá construir un país "más fuerte y seguro".