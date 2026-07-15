La ONU elige a Pedro Sánchez nuevo copresidente del grupo de Defensores de los ODS

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, designada para este cargo en 2022, continuará siendo copresidenta del grupo junto a Sánchez, según un comunicado difundido por la ONU.

"Me comprometo a seguir trabajando para garantizar que la implementación de los ODS se traduzca en oportunidades, bienestar y prosperidad para todas las personas, sin dejar a nadie atrás, al tiempo que cuidamos nuestro planeta para las generaciones presentes y futuras", expresó Sánchez en la nota.

Según el gobernante español, la Agenda 2030 "es la hoja de ruta que nos permite abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo y contribuir al desarrollo global sostenible", y por ello es necesario "acelerar la acción y apelar a nuestra responsabilidad colectiva para avanzar".

La ONU, por su parte, definió a Sánchez como "un líder dinámico en cuestiones clave, entre ellas la financiación para el desarrollo, la educación, la igualdad y la acción climática", y destacó que, bajo su liderazgo, en 2025 se celebró la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Sevilla.

Los Defensores de los ODS son líderes "influyentes" que apoyan al Secretario General de la ONU en la promoción "de una mayor ambición y acción global" para cumplir con la Agenda 2030, de acuerdo con el comunicado, añadió la organización.

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"Nuestra misión es clara: acelerar el progreso a gran escala y con rapidez. Doy la bienvenida al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que se une a la primera ministra Mia Mottley para reforzar la labor de promoción e impulsar la acción urgente para cumplir los ODS", expresó Guterres.