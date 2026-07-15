La Policía de Sudáfrica investiga la muerte a tiros de un líder antiinmigración

La comisaria nacional en funciones del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés), Puleng Dimpane, ha designado un equipo multidisciplinario para investigar la muerte de Andile Somgaxa, que fue baleado el 4 de julio en la entrada de su residencia en Johannesburgo (norte) y fallecio el 9 de julio, según un comunicado que recogen este miércoles medios locales.

"Dimpane ha condenado enérgicamente el ataque y ha asegurado a la ciudadanía que el SAPS no escatimará esfuerzos para garantizar que los responsables sean identificados, localizados y llevados ante la Justicia", señaló la portavoz de la Policía, Athlenda Mathe.

"La designación de un equipo multidisciplinar pone de manifiesto la seriedad con la que el SAPS se está tomando este asunto. Nos comprometemos a llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que rodean este asesinato y garantizar que se rindan cuentas", añadió.

La Policía anunció la investigación después de que el portavoz de March & March, Sandile Dube, asegurara esta semana que el movimiento ha recibido "amenazas de muerte" en diferentes puntos del país.

March & March es uno de los grupos que convocó las marchas antiinmigración que sacaron a miles de personas a las calles de diferentes ciudades el pasado 30 de junio, después del aumento de la tensión en Sudáfrica en los últimos meses por una ola de ataques xenófobos y protestas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los convocantes, que fijaron ese día como fecha límite a los indocumentados para abandonar Sudáfrica, culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

La crisis ha llevado a países como Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Uganda y Kenia a repatriar a decenas de miles de sus ciudadanos residentes en Sudáfrica.

El Gobierno sudafricano ha condenado la violencia, pero ha defendido su derecho a controlar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido xenófobo que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos.