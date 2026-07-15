La UE abre camino a India en Horizonte Europa mientras avanza el tratado de libre comercio

En esa cita se pasó revista al progreso hacia la ratificación del tratado de libre comercio (TLC) cerrado en la cumbre UE-India del pasado enero.

En la rueda de prensa posterior, la comisaria europea de Innovación, Ekaterina Zaharieva, precisó que las negociaciones formales para la asociación de India a Horizonte Europa -el programa de investigación e innovación del bloque- arrancarán oficialmente el 17 de julio, con el objetivo de concluirlas "a principios de octubre", de forma que el país pueda asociarse al programa "a partir de principios de 2027".

La UE e India también acordaron crear un centro conjunto de innovación centrado en tecnologías de recarga de vehículos eléctricos y poner en marcha una asociación de startups dedicada a la tecnología limpia.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, mantuvo hoy un encuentro bilateral con su homólogo indio, Piyush Goyal, en el que ambos repasaron los trabajos para la "rápida ratificación" del tratado de libre comercio, al que calificó ante los periodistas de "cambio de juego" para las relaciones comerciales entre ambos bloques.

Por su parte, Goyal confió en que el TLC pueda firmarse "a lo largo de este año".

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Además, Sefcovic avanzó que pronto empezarán a negociar un "paquete integral" que incluye un acuerdo de protección de inversiones y otro de indicaciones geográficas que, unido al TLC, hará que la relación económica entre ambos bloques "se dispare", según sus palabras.

El ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, subrayó por su parte la necesidad de "reducir riesgos mediante una producción más diversificada y mercados predecibles" ante lo que describió como una economía internacional marcada por la "sobredependencia de fuentes de producción limitadas" y la volatilidad en el acceso a los mercados.

Jaishankar defendió que "el Estado de derecho y la santidad de los contratos" son asuntos fundamentales para Nueva Delhi, "más aún" cuando se trata de tecnologías sensibles como la IA, dado su potencial para "moldear" el estilo de vida y el futuro.

La UE e India se comprometieron a estrechar "la cooperación en semiconductores, computación de alto rendimiento, inteligencia artificial (IA) y 6G", añadió la comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, y a reforzar las cadenas de suministro en sectores como la agroalimentación, los principios activos farmacéuticos o la energía limpia.

Virkkunen explicó que la cooperación en IA se centrará en "desarrollar capacidad propia y modelos de vanguardia, uniendo fuerzas en capacidad de computación para que investigadores de ambos bloques puedan entrenar y desarrollar IA de forma conjunta", sobre todo en el ámbito sanitario.

Además, Bruselas y Nueva Delhi acordaron seguir trabajando en el reconocimiento mutuo de servicios como las carteras digitales, tras el acuerdo sobre firmas electrónicas firmado en enero, y facilitar la movilidad de profesionales indios del sector tecnológico hacia Europa.

También se anunció el intercambio de experiencia sobre "valles del hidrógeno" para la segunda mitad de año.

El TTC, impulsado en 2022 por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se reunió por primera vez en mayo de 2023 y por segunda en febrero de 2025.