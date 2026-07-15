Líbano e Israel avanzan en Roma sobre el mecanismo de retirada israelí del sur libanés

De acuerdo con la ANN, que cita tanto a la agencia italiana Agenzia Nova como a fuentes cercanas a las negociaciones, las delegaciones también acordaron mantener una nueva reunión para continuar las conversaciones, aunque la fecha aún no ha sido fijada.

La retirada de esas dos zonas ya estaba prevista en el acuerdo marco alcanzado el pasado 26 de junio en Washington, mientras que la reunión celebrada en la capital italiana se centró en precisar la secuencia y las condiciones para su aplicación.

Las conversaciones abordaron el calendario para la retirada de las tropas israelíes, el despliegue del Ejército libanés en las áreas evacuadas, el desarme del grupo chií Hizbulá y los mecanismos de verificación del control efectivo de las instituciones del Estado libanés sobre la zona.

Según la ANN, los contactos permitieron avanzar específicamente en el mecanismo que regulará tanto la retirada israelí como el despliegue de las fuerzas armadas libanesas en el sur del país.

La reunión coincidió con unas declaraciones del presidente libanés, Joseph Aoun, quien aseguró este miércoles que Estados Unidos "ha empezado a escuchar" a las autoridades de su país y que la situación del Líbano se encuentra ahora "sobre la mesa del presidente estadounidense".

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Aoun defendió también la "fórmula marco" impulsada por su Gobierno como "la mejor posible", afirmó que ya está dando resultados y reiteró que el Líbano no hará concesiones respecto a sus derechos, al tiempo que expresó su confianza en que el proceso contribuya a poner fin a la violencia en el sur del país y permita la retirada de las tropas israelíes.

Las reuniones de Roma, que comenzaron el martes y concluyeron este miércoles, tienen carácter técnico y organizativo para avanzar en la aplicación del acuerdo alcanzado en Washington.

Según las autoridades libanesas, está previsto que se celebren nuevos encuentros en la capital italiana y en otros lugares para supervisar el cumplimiento de los compromisos pactados.