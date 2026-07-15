Más de 34 años de cárcel para sujeto por violación y muerte de mujer de 83 años en Ecuador

El crimen ocurrió el 7 de septiembre de 2025, en el municipio Déleg, en la provincia andina del Cañar.

Durante el juicio, Fiscalía demostró la responsabilidad penal del procesado mediante pruebas testimoniales, periciales y documentales que acreditaron su participación en el hecho.

La investigación determinó que Luz América B., quien vivía sola, fue atacada durante la madrugada en el interior de su vivienda.

Como consecuencia de la violencia ejercida, sufrió una hemorragia interna que le provocó un shock hipovolémico, causa de su fallecimiento, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Azogues valoró las pericias de medicina legal, que establecieron que la agresión física provocó las lesiones que derivaron en el fallecimiento de la víctima.

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Asimismo, analizó las pericias de audio y vídeo practicadas a las grabaciones de las cámaras ubicadas en los alrededores de la vivienda, las cuales permitieron ubicar al sentenciado en la escena del crimen y registrar su huida en una motocicleta.

Entre los elementos probatorios presentados por Fiscalía también constaron las versiones de los vecinos que brindaron los primeros auxilios a la víctima y los testimonios anticipados rendidos durante la investigación.

Uno de ellos señaló que, el día de los hechos, observó a Wilson Javier Q. cerca de la vivienda de la mujer mientras se acomodaba el pantalón.

Fiscalía expuso, además, el informe de comparación de objetos y evidencias, que determinó que la motocicleta utilizada para la huida y la vestimenta observada en los vídeos correspondían a las encontradas durante los allanamientos ejecutados en el domicilio del sentenciado.

Asimismo, la pericia informática permitió recuperar conversaciones del teléfono celular del procesado, entre las que constan mensajes enviados después de cometido el delito, en los que consultaba a personas de su círculo cercano si "para las personas que matan hay perdón de Dios".

El Tribunal acogió, además, el pedido de Fiscalía de disponer medidas de reparación integral a favor de los familiares de la víctima y de la comunidad de Déleg. Entre ellas, dispuso un acto público de desagravio en memoria de Luz América B.