Meloni desatasca 'a medias' su reforma electoral tras recuperar su mayoría parlamentaria

La mayoría de escaños que la coalición derechista de Meloni posee en la Cámara Baja ha vuelto a funcionar y esta tarde ha aprobado holgadamente el artículo 1 de la reforma electoral, el más importante, con 208 votos a favor, 143 en contra y 3 abstenciones.

Un día antes Meloni había sufrido un duro varapalo al perder la votación de una enmienda que introducía su modelo de listas electorales a causa del voto contrario de algunos de sus diputados.

Esto fue posible porque las votaciones en la Cámara Baja tienen lugar de forma anónima y esto permite a los diputados votar con mayor libertad, sin respetar la disciplina de partido.

Ante el fracaso de la enmienda, los partidos de la oposición de centro-izquierda llegaron a pedir la dimisión de la primera ministra al considerar que había perdido la mayoría parlamentaria.

No obstante, esta tarde la tramitación de esta reforma electoral ha proseguido votando varias enmiendas y artículos que han vuelto a unir a la coalición gubernamental de los Hermanos de Italia de Meloni, la ultraderechistta Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia de Antonio Tajani, entre otras fuerzas derechistas.

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Entretanto el Gobierno ha restado importancia a las desavenencias y la primera ministra ha llamado a sus aliados a "reflexionar".

El coordinador de los diputados 'melonianos', Giovanni Donzelli, ha explicado que el objetivo ahora es aprobar la reforma en la Cámara de los Diputados, aunque sea 'incompleta', sin la enmienda tumbada sobre las listas electorales, para después "corregirla" con más calma a su paso por el Senado.

La causa del tropiezo ha sido la propuesta de listas electorales de Meloni, con los 'número uno' blindados y el resto de candidatos sujetos a las preferencias de los votantes, un sistema que sus aliados menores no veían con buenos ojos y que acabaron rechazando.

El Gobierno, como otros en el pasado, intenta cambiar la ley electoral pero la oposición, que rechaza en bloque el proyecto, critica que quiera hacerlo cuando solo queda un año de legislatura.

Desde el Ejecutivo, en cambio, alegan que el objetivo de la reforma es dar mayor estabilidad a la política en el futuro.

Por eso, el primer artículo, aprobado esta tarde, prevé uno de los aspectos más importantes: la introducción de un 'premio' de 70 escaños en la Cámara Baja y 35 en el Senado para la lista o coalición que alcance el 42 % de los votos en unas elecciones.

En la sesión también se aprobó, esta vez por unanimidad, una enmienda que introducirá la posibilidad de votar desde otras ciudades del país, algo que hasta la fecha no se permitía.

La Cámara de los Diputados sigue así debatiendo esta reforma hasta su votación final, que se prevé entre mañana y el viernes, aunque la prensa no excluye que pueda producirse en las próximas horas. Luego el texto deberá pasar al Senado para su tramitación definitiva.